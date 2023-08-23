Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.
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İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.