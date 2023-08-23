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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Rusya: Ukrayna, Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.

İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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