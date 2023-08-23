Mekke-i Mükerreme'de fırtına ve sağanak sebebiyle eğitime bir gün ara verildi
Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer aldı.
İstanbul
Mekke-i Mükerreme'de dün gece başlayan gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
• Kabe’deki tavaf sırasında zorlu anlar yaşandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 22, 2023
• Cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu
Mekke’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış kameralara yansıdı pic.twitter.com/aiSXW2j2Np
Fırtına ve şiddetli yağışların ardından okullardaki durumun gözden geçirileceği belirtildi.
Sosyal medya kullanıcılarının Mekke'den paylaştıkları görüntülerde, Harem-i Şerif çevresinde insanların fırtınadan yollarda sürüklenmesi, Kabe'de Müslümanların yoğun yağmur altında namaz kılmaya çalışmaları ve saat kulesine yıldırım isabet etmesi yer alıyor
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