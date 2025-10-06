Dolar
Gündem

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde yarın kuvvetli sağanak görüleceğini bildirdi.

İrem Demir  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

