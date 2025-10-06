Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde yarın kuvvetli sağanak görüleceğini bildirdi.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış beklendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.