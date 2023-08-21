Dolar
27.17
Euro
29.59
Altın
1,888.09
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
26,054.00
BIST 100
7,545.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kültür merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, geçen hafta Bahmut yakınlarında 3 kilometrelik alanın daha kurtarıldığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı

Kiev

Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Malyar'ın Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar, "Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Malyar, geçen hafta Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta 3 kilometrekarelik alanı kurtardığını, böylece toplam kurtarılan alanın 40 kilometrekareye çıktığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü başladı
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
Türkiye, AB ile yeni süreçte vize serbestisinde ilerleme sağlanmasını istiyor
Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı

Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı

Rusya: Kiev rejiminin İHA ile saldırı girişimi engellendi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda'yı ziyaret etti

Lavrov, nükleer silahlara sahip bulunmanın dış tehditlere karşı tek yanıt olduğunu belirtti

Lavrov, nükleer silahlara sahip bulunmanın dış tehditlere karşı tek yanıt olduğunu belirtti
Rusya: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, başkent Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın saldırısında savaş uçağı hasar aldı

Rusya: Novgorod bölgesindeki askeri havalimanına Ukrayna'nın saldırısında savaş uçağı hasar aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet