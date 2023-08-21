Dolar
27.17
Euro
29.59
Altın
1,888.09
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
26,054.00
BIST 100
7,545.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kültür merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki seçim tartışması programlarına katılmayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını açıkladı.

Murat Karadağ  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki seçim tartışması programlarına katılmayacak

New York

Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, çarşamba ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump, "Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.

Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, "kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme" teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.

Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, "karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını" iddia etti, Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump dahil olmak üzere hiç kimse bu adaylığı henüz hak etmiş değil. Ortaya çıkmalı ve kazanmalısın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü başladı
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
Türkiye, AB ile yeni süreçte vize serbestisinde ilerleme sağlanmasını istiyor
Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki seçim tartışması programlarına katılmayacak

Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki seçim tartışması programlarına katılmayacak

Trump'a zehirli mektup gönderen Kanadalı kadına yaklaşık 22 yıl hapis cezası

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Meadows, hakkındaki davayı federal mahkemeye taşıyacak

Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren "çürütülemez" kanıtları olduğunu söyledi

Trump, Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren "çürütülemez" kanıtları olduğunu söyledi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suçlamalar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suçlamalar
Trump, "kışkırtıcı ifadeler" kullanılmaması uyarısında bulunan yargıca yüklendi

Trump, "kışkırtıcı ifadeler" kullanılmaması uyarısında bulunan yargıca yüklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet