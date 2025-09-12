Dolar
41.37
Euro
48.57
Altın
3,644.06
ETH/USDT
4,516.50
BTC/USDT
114,912.00
BIST 100
10,335.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur’da “İş İnsanları ile İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'de FBI, Cumhuriyetçi aktivist Kirk cinayetinin şüphelisine ait yeni görüntüler yayımladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı olduğu değerlendirilen kişiye ait yeni video paylaştı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
ABD'de FBI, Cumhuriyetçi aktivist Kirk cinayetinin şüphelisine ait yeni görüntüler yayımladı

Ankara

Konuya ilişkin basın toplantısında gösterilen videoda şüphelinin çatıdan koşması, binanın yan tarafından aşağı inmesi ve otoparktan geçerek kalabalık caddeye doğru ilerlemesi yer alıyor.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, zanlının binanın yan tarafından aşağı inerken el izi bıraktığını belirterek, "DNA örnekleri almayı planladığımız bazı yerlerde lekeler var. Şüphelinin tenis ayakkabısı giydiğinin açıkça tespit edildiği ayakkabı izi var." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Kirk suikastıyla ilgili dezenformasyon yapılıyor" vurgusu

Utah Valisi Spencer Cox, Kirk'e yönelik ölümcül silahlı saldırıyla ilgili internette "muazzam şekilde dezenformasyon" yapıldığını ve bir kısmının yurt dışından olduğunu söyledi.

Halkı sosyal medyadan uzak durmaya çağıran Cox, "Rusya, Çin ve dünyanın dört bir yanından dezenformasyon yaymaya ve şiddeti teşvik etmeye çalışan botlar var." ifadesini kullandı.

Cox, Kirk cinayetinin aydınlatılması için soruşturmacıların yaklaşık 200 görüşme yaptığını ve bu kapsamda 20 kolluk kuvvetinin ortaklaşa çalıştığını belirtti.

Silahlı saldırıya ilişkin şu ana kadar 7 binden fazla ipucunun elde edildiği bilgisini veren Cox, şüphelinin yakalanması için halktan yardım istedi.

Kirk'ün naaşı Arizona'ya getirildi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kirk'ün naaşını Arizona'ya getirdi.

Vance, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün tabutunun uçağa yüklenmesi sırasında üniformalı bir grup askerle taşınmasına yardım etti.

Uçak, Kirk'ün suikasta uğradığı Utah Valley Üniversitesinin bulunduğu Orem kentine 64 kilometre mesafedeki Salt Lake City’den havalandı.

Vance, Kirk'ün naaşının Air Force Two uçağıyla memleketi Arizona'ya ulaştırılmasına eşlik etti.

Uçağın Arizona eyaletinin Phoenix kentine ulaşmasının ardından Başkan Yardımcısı'nın eşi Usha Vance, Kirk'in eşiyle uçaktan indi.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra bu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ABD'de FBI, Cumhuriyetçi aktivist Kirk cinayetinin şüphelisine ait yeni görüntüler yayımladı

ABD'de FBI, Cumhuriyetçi aktivist Kirk cinayetinin şüphelisine ait yeni görüntüler yayımladı

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Trump, New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında yuhalandı

Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine "hata olmuş olabilir" yorumu

Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine "hata olmuş olabilir" yorumu
İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı

İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı
Trump yönetimi, mahkemeden Cook'un Fed'de kalmasına izin veren kararı durdurmasını istedi

Trump yönetimi, mahkemeden Cook'un Fed'de kalmasına izin veren kararı durdurmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet