Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi
Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Antalya
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.
A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.