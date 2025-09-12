Dolar
Gündem

Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi

Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda, zirai depoya gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi

Antalya

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletildi.

Operasyon kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni H.C.G, savcılıktaki ek ifadesinde, rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla belediye başkanının yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K'ye teslim ettiğini söyledi.

A.D.K. de savcılık huzurunda verdiği ifadede, H.C.G'den teslim aldığı paraları, Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulundu.

