Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,647.30
ETH/USDT
4,513.20
BTC/USDT
114,868.00
BIST 100
10,324.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Savunma Kariyer platformu kullanıma sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sorumluluğunda, Türk savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması amacıyla geliştirilen Savunma Kariyer platformu kullanıma açıldı.

Tolga Yanık  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Savunma Kariyer platformu kullanıma sunuldu

İstanbul

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen ve SSB sorumluluğunda yürütülen Savunma Kariyer platformu, Savunma Sanayii Akademi projesi olarak hayata geçirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Platform ile savunma sektörü için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması, üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amaçlanıyor.

SSB Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, firmalara ve öğrencilere önemli katkılar sunacak olan Savunma Kariyer'in öne çıkan özellikleri olduğunu belirterek, bu özelliklerin yapay zeka destekli iş ve staj ilanı eşleştirmesi, güvenli profil doğrulama, kişiye özel kariyer yol haritası, firmalara hızlı ve pratik aday seçme imkanı, sürekli gelişim ve mentörlük desteği olduğunu ifade etti.

"Gençlerimizi, firmalarımızı ve tüm paydaşlarımızı Savunma Kariyer'e davet ediyoruz"

Platformda kullanılan modüllere ilişkin bilgiler paylaşan Görgün, CV değerlendirme sisteminin binlerce CV arasında yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla semantik eşleşme ve gerekçeli analiz yaptığını aktardı.

Görgün, iş uygunluk sisteminin adayların deneyim ve yetkinlikleriyle iş ilanları arasında yüzde 85'in üzerinde eşleşme yaptığını belirterek, yol haritası sisteminin adaya özel en az üç aşamalı gelişim önerisi sunan yapay zeka tabanlı analiz sağladığını kaydetti.

Çok yakında SGK modülünün de kullanıcılara sunulacağını aktaran Görgün, "Gençlerimizi, firmalarımızı ve tüm paydaşlarımızı Savunma Kariyer'e davet ediyoruz. Geleceğin güçlü savunma sanayisini birlikte şekillendirelim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı
Emine Erdoğan, 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda zirai depoya saklanmış altın ve döviz ele geçirildi

Benzer haberler

Savunma Kariyer platformu kullanıma sunuldu

Savunma Kariyer platformu kullanıma sunuldu

ULAK Haberleşme, savunma sanayisi yetkinliğini "A Sertifikası" ile belgelendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet