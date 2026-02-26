Savunma sanayisi CANGÖZ Projesi'yle sosyal hizmetlere katkı sağlayacak
Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiler, Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi kapsamında sosyal hizmetlerde kullanılacak.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün hizmet birimlerini daha da güçlü kılmak adına önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirtti.
Sosyal hizmetlerde teknolojiyi daha etkin kullanma vizyonlarının önemli bir aşamasını başlattıklarını ifade eden Göktaş, bu girişimi, devlet koruması altındaki vatandaşların güvenliğini sağlayan ve kurumsal kapasitelerini güçlendiren stratejik bir dönüşüm olarak gördüklerini söyledi.
Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye vizyonunun en önemli sütunlarından birinin sosyal devlet anlayışı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Son 24 yılda sağlanan kurumsal kapasite artışı, yaygın hizmet ağı ve insan odaklı uygulamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin sahaya yansıyan somut neticeleridir. Bu anlayış doğrultusunda vatandaşını hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir sistem inşa ettik. Hizmetlerimizi, ihtiyacı yerinde tespit eden, koruyucu ve önleyici mekanizmalarını güçlendiren, hizmette standardı sürekli yükselten bir yapıya kavuşturduk. Bu kapsamda Bakanlık olarak sunduğumuz hizmetleri günün ihtiyaçlarına göre revize ediyor, geliştiriyor ve daha ileri aşamaya taşıyoruz."
Özellikle korunma ve desteğe ihtiyaç duyan bireyler için riskleri ortaya çıkmadan öngörebilen bir yapı kurmanın temel önceliklerinden biri olduğunu aktaran Göktaş, imzalanan işbirliği protokolünün, sosyal hizmet kapasitelerinin teknolojiyle desteklenerek yeni bir eşiğe taşınmasının kıymetli bir adımı olduğunun altını çizdi.
Sistem ilk etapta 27 ilde kurulacak
Göktaş, tüm hizmet alanlarında güvenliğin hizmet kalitelerinin ayrılmaz parçası olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü bizler sadece bir hizmet binasını değil, çocuklarımızın geleceğini, yaşlılarımızın huzurunu, engelli bireylerimizin yaşam konforunu ve vatandaşlarımızın emniyetini, güvenliğini koruyoruz. Bugün Bakanlığımız çatısı altında huzurevi, rehabilitasyon merkezi, engelli ve yaşlı bakım merkezlerimiz, çocuk evlerimiz, kadın konukevi gibi çok sayıda hizmet noktasıyla vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Söz konusu birimlerde güvenliğin etkin biçimde sağlanması için izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve merkezi bir yapıya kavuşturulması büyük önem taşıyor."
Bu doğrultuda Savunma Sanayii Başkanlığının geliştirdiği yapay zeka destekli erken alarm ve izleme sistemini hizmet birimlerinde devreye aldıklarını, sistemi ilk etapta 27 ilde kademeli şekilde kuracaklarını belirten Göktaş, "Yerli savunma sanayi ekosistemi tarafından geliştirilen bu sistem, görüntüleri anlık analiz ederek riskleri erken tespit edeceğimiz bir modeli bizlere sunuyor. Böylece ilgili personel zamanında uyarılacak, olası olumsuz bir müdahale, bir olayda da erken müdahale sistemimizi devreye alacağız." dedi.
"Riski önceden gören kurumsal yapıyı güçlendirmiş olacağız"
Kuracakları yapı sayesinde tüm hizmet birimlerinde izleme sistemlerini doğrudan merkezden yönetebileceklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte denetim süreçlerimizi de güçlendirerek, proaktif denetim yaklaşımıyla hizmet kalitesini güvence altına alıyoruz. Görüntü işleme altyapısıyla şüpheli hareketleri, düşme ve bayılma gibi olağan dışı durumları tespit edip yangın ve dumanı algılayacak, anlık alarmla müdahaleyi mümkün kılacağız. Bunun yanı sıra görüntüler sınıflandırılacak, böylece ihtiyaç duyulan kayıtlara kolay şekilde anında ulaşabileceğiz. Yapay zeka altyapısı, ülkemizin sosyo-kültürel yapısını Türk toplumuna özgü beden dili, davranış ve hareket biçimlerini analiz ederek öğrenebilecek kabiliyette olacak. Bu da elimizdeki verilerle eğitilmiş, daha isabetli sonuçlar üreten milli yapay zeka modellerinin geliştirilmesine önemli zemin hazırlayacak.
Ortaya çıkacak kazanımlar sadece Bakanlığımız hizmet birimlerinin güvenliğini artırmakla sınırlı kalmayacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek bu yapay zeka temelli sistem, savunma sanayi ile sosyal hizmet arasında güçlü bir sinerji oluşturacak. Milli sermayenin yurt içinde kalmasına katkı sağlayacak bu adım, yerli savunma sanayi ekosisteminin yüksek teknoloji alanında kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak. Aynı zamanda ülkemizin yapay zeka alanındaki teknolojik bağımsızlığına, veri güvenliğine ve uluslararası rekabet gücüne de katkılar sunacak. Bugün attığımız bu imza yalnızca teknik bir altyapı yatırımı değil, sosyal hizmetlerde yeni bir güvenlik standardının, yeni bir yönetim kapasitesinin ve yeni bir kamu hizmeti anlayışının ilanıdır."
"CANGÖZ Projesi ile birlikte riski önceden gören, hızlı karar alan ve doğru zamanda harekete geçen bir kurumsal yapıyı daha da güçlendirmiş olacağız." diyen Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttükleri çalışmaları yerli ve milli imkanlarla, insan odaklı hizmet anlayışla sürdüreceklerinin altını çizdi.
"Sosyal hizmetlerde de yaygın şekilde kullanılabilecek bir projeyi başlatma fırsatı bulacağız"
SSB Başkanı Haluk Görgün de, imza töreninde yaptığı konuşmada, CANGÖZ Projesi'nin bakım merkezlerinde hem personel servis hizmet kalitesini artıracak hem de ihtiyaç duyulduğunda çeşitli handikaplara çok hızlı cevap verebilecek, yenilikçi, yapay zekayı kullanan bir sistem olacağını vurguladı.
Görgün, şöyle konuştu:
"Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve sonsuz destekleriyle, Türk gençlerine sunduğu fırsatlarla özellikle son 20 yılda yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 80'i aşan yerlilik oranına ulaştırdık. Kendi son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yerli-milli kaynaklarla karşılamakla beraber başka ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan, hatta savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan bir seviyeye geldik. Savunma sanayisi yüksek teknolojinin, çok farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektiren, yenilikçi yaklaşımlara sahip olması gereken bir disiplin."
Türkiye'de birçok üniversitede gelişen yaklaşık 100 bin çalışanın ortaya koyduğu fedakar çalışmalar sayesinde bu yüksek teknoloji ürünlerini üretebildiklerini ifade eden Görgün, "Ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak adına yine Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda, kabiliyeti olan şirketlerimiz sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak üzere de faaliyetler yürütülmektedir." dedi.
Sağlık teknolojileri alanında da bir takım çözümleri bulunduğuna işaret eden Görgün, sosyal hizmetler alanında da yenilikçi, yapay zekadan yararlanan, yerli ve milli üretilecek, yaygın şekilde kullanılabilecek bir projeyi başlatma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.
Haluk Görgün, savunma sanayisi ekosistemine, bu ekosisteme teknoloji üreten tüm yüklenicilere teşekkür etti.