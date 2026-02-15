Dolar
Gündem

Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler "Aile Buluşmaları"nda bir araya geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda "Aile Buluşmaları" etkinlikleri başlatıldı.

Duygu Yener  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çorum'daki buluşmaya telefon bağlantısıyla katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Bakanlık tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde 13-15 Şubat tarihlerini kapsayan "Aile Buluşmaları" ile gençler bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde "2025 Aile Yılı" çerçevesinde fondan yararlanan gençlerin evlilik süreçlerine katkı sunulması ve aile birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

81 il koordinasyonunda başlatılan programlarda, dünyaevine giren çiftlere yönelik aile içi iletişim sunumları, tecrübe paylaşımı söyleşileri ve interaktif yarışmalar düzenleniyor.

Bakan Göktaş, genç çiftlere seslendi

Bu çerçevede Çorum'da Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yeni evli çiftlerin katılımıyla "Aile Buluşması" gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı aracılığıyla programa telefon bağlantısıyla katılan Bakan Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin evlilik yolunda yanlarında oluyoruz. Milletvekillerimizin büyük destekleriyle Meclisimizden geçen kanun düzenlemesiyle bu fon hayata geçti. Bugün bu mutlu gününüzde sizlere çok selamlar gönderiyorum. Bu güzel programa eşlik ettiğiniz ve davetimize geldiğiniz için sizleri ayrıca selamlıyorum. Şimdiden önümüzdeki yıllarınızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Maddi desteğin yanı sıra psikososyal rehberlik

Proje, ekonomik katkının yanı sıra sağlam temeller üzerine kurulu, huzurlu yuvaları teşvik etmek amacıyla geniş bir psikososyal destek mekanizmasını da kapsıyor.

81 ilde düzenlenen etkinliklerde, evliliğinde uzun yılları geride bırakmış "rol model" çiftler ile yeni evlenen gençler bir araya getirilerek tecrübe aktarımı sağlanıyor.

Uzman aile danışmanları ve eğitimcilerin sunumlarıyla zenginleşen programlarda, çift olma uyumu, aile içi iletişim ve "biz" olabilme bilincini pekiştirecek eğlenceli aktiviteler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayında iftar sofralarına misafir olunacak

Öte yandan Bakanlık, gençler ile kurulan gönül bağlarını manevi iklimde de pekiştirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı içerisinde 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerin evlerine misafir olunacak.

Genç çiftlerin iftar sofralarına ortak olunarak, yeni kurulan yuvalara yönelik devlet desteğinin her aşamada devam edeceği vurgulanacak.

