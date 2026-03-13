Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"(Cerrahpaşa) Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı.Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi.
Proje tamamlandığında 650 bin metrekare kapalı alana sahip 150'si yoğun bakım, 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan bir kampüs kurmuş olacağız."