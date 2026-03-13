Dolar
44.19
Euro
50.71
Altın
5,106.52
ETH/USDT
2,130.30
BTC/USDT
72,377.00
BIST 100
13,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Cerrahpaşa) Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı.Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi" dedi.

13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"(Cerrahpaşa) Arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için kazı çalışması yapıldı.Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi.

Proje tamamlandığında 650 bin metrekare kapalı alana sahip 150'si yoğun bakım, 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan bir kampüs kurmuş olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet