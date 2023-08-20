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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda'yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda Savunma Bakanlığının 18 Ağustos'ta F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmelerinin ABD tarafından onaylandığını açıklamasının ardından, bu ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Salih Okuroğlu  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda'yı ziyaret etti

Eindhoven

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir araya gelen Zelenskiy, sosyal medyadan ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, ana gündemin halkını Rusya'nın saldırılarından korumak için ülkesine F-16 verilmesi olduğunu bildirdi.

Giderek güçlendiklerini belirten Zelenskiy, gündemlerinde Küresel Barış Zirvesi, barış formülü ve Rusya'nın adalete teslim edilmesinin de bulunduğunu kaydetti.

"ABD ve diğer uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz"

Başbakan Rutte, görüşmeye ilişkin eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Hollanda ve Danimarka'nın, gerekli koşullar sağlandığında F-16 uçaklarını Ukrayna'ya göndermeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

"ABD ve diğer uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullanan Rutte, söz konusu karar hakkında şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin bir sonraki adımıdır. Açık bir mesaj gönderen ve uzun vadeli bir adım: Ne pahasına olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı askeri destek, insani yardım ve yeniden inşa çabaları açısından desteklemeye devam edeceğiz."

Zelenskiy de X'te yaptığı paylaşımda, Rutte ile Ukrayna'ya gönderilecek F-16 uçaklarının sayısı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurarak, uçakların, pilotların ve mühendislerin eğitiminden sonra Ukrayna'ya teslim edileceğini kaydetti.

Söz konusu 42 adet F-16 uçağının, Rusya'yı Ukrayna'nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanılacağını belirten Zelenskiy, "Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha attık." dedi.

Zelensky, bunun sadece "başlangıç" olduğunu belirterek, karardan dolayı Hollanda'ya teşekkür etti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin ABD tarafından onaylandığını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı açıklamada, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullanarak, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek, "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ukrayna'ya F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

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