Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,672.60
BTC/USDT
26,148.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da “Ünye Müftülüğü Hizmet Binası ve 15 Eserin Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Paris'teki Sen Nehri'nde yapılması planlanan bir yüzme etkinliği daha kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yüzülebilir hale getirilmeye çalışılan turistik Sen Nehri'nde, oyunlar öncesi planlanan bir yüzme etkinliği daha sudaki kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Alaattin Doğru  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Paris'teki Sen Nehri'nde yapılması planlanan bir yüzme etkinliği daha kirlilik nedeniyle iptal edildi

Ankara

Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, temizlik çalışmaları yürütülen nehirden alınan suyun analiz sonuçlarının nehrin yüzmeye elverişsiz olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu nedenle bugün nehirde yapılması planlanan yüzme etkinliğinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, su kalitesinin kötü çıkması nedeniyle 2 haftada üçüncü kez nehirdeki yüzme müsabakalarının yapılamadığı ifade edildi.

Dün de nehrin su kalitesinin elverişsiz olması nedeniyle başka bir yüzme etkinliği iptal edilmişti.

Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yüzülebilir hale getirilmesi planlanan Sen Nehri'nde bir yandan temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da deneme amaçlı yüzme etkinlikleri düzenleniyor.

Bu etkinliklerin bir kısmı, daha önce aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Nehirde 1923'ten beri yüzmek yasak

Kanalizasyon sularının yol açtığı kirlilik nedeniyle Sen Nehri'nde 1923'ten itibaren yüzme etkinlikleri yasaklanmıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, nehri 2025'e kadar temizlemeyi ve uluslararası yüzme etkinliklerine hazır hale getirmeyi vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da martta bu vaadi öne çekerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkedeki Sen ve Marne nehirlerini yüzülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
Kut'ül Amare Kahramanı: Halil Kut
Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Paris'teki Sen Nehri'nde yapılması planlanan bir yüzme etkinliği daha kirlilik nedeniyle iptal edildi

Paris'teki Sen Nehri'nde yapılması planlanan bir yüzme etkinliği daha kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransız sömürgesini yenilgiye uğratan Cezayir devriminin ikinci aşaması: Kuzey Konstantin Saldırıları

Fransa'da belediye başkanı, orman yangınının yayılmasından halkı sorumlu tuttu

Fransa "Patates Kızartması Şampiyonası"na ev sahipliği yapacak

Fransa "Patates Kızartması Şampiyonası"na ev sahipliği yapacak
Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı

Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı
Fransa'da acil servislerin hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu bildirildi

Fransa'da acil servislerin hiç olmadığı kadar kötü durumda bulunduğu bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet