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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

IEA, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle enerji bakanları toplantısı yapacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yarın Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle olağanüstü IEA Bakanlar Toplantısı yapılacağını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 28.02.2022
IEA, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle enerji bakanları toplantısı yapacak Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un başkanlık edeceğini belirtti.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırısının petrol tedariki üzerindeki etkilerinin tartışılacağını aktaran Birol, IEA üye ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağının da değerlendirileceğini kaydetti.

IEA verilerine göre, dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olan Rusya, küresel piyasalarda ise en fazla petrol ihraç eden ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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