Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta yapılan zirvenin ivmesinin canlı olduğunu belirterek, "Trump'ın barışçıl çözüme yönelik siyasi iradesini koruyacağını umuyorum." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Rusya: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı

Moskova

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına, Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Putin ile Trump'ın ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde yaptıkları zirvenin ivmesi canlı mı değil mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "(Ukrayna krizinin) Barışçıl çözüm konusunda istekli olmaya devam ettiğimiz dikkate alındığında, zirvenin ivmesinin canlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun böyle olacağını ve Trump'ın barışçıl çözüme yönelik siyasi iradesini koruyacağını umuyorum. Bu durumda, Anchorage zirvesinin ruhu açısından iyimseriz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, diğer yandan, Ukrayna ile müzakerelerde duraklama olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul barış süreci şu anda duraklama modunda. Bunun nedeni, Kiev yönetiminin gündeme getirilen konulara yanıt verme konusunda isteksizliği. Onlar (Kiev temsilcileri), ilettiğimiz taslak belgeye, üç çalışma grubun oluşturulmasına yönelik teklifimize yanıt vermiyor. Tüm bunlar zirve için çalışmaların başlatılması için gerekli."

Avrupa ülkelerinin, Kiev'i bu konuda etkilediğini dile getiren Peskov, "Kiev yönetiminin davranışları açısından, durum iyi yönde ilerlemiyor. Maalesef Kiev yönetimi, müzakerelerdeki pozisyonunun her geçen gün daha da kötüleştiğinin farkında değil." dedi.

Putin ile Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Ukrayna krizinin çözüm sürecini, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini ele almıştı.

