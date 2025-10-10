Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile yarın oynanacak karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda yürüyüş gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

Emre Ayvaz, Orhan Onur Gemici  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu Fotoğraf: Mine Yıldırım/AA

Sakarya

Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile O.B. idaresindeki 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan O.B. ile yanındaki S.G, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan O.B. buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

