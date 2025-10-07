Dolar
Ekonomi

Sakarya'nın ihracatı 9 ayda 4 milyar doları geçti

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında 4 milyar 61 milyon 277 bin dolarlık dış satım yaptı.

Emre Ayvaz  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Sakarya'nın ihracatı 9 ayda 4 milyar doları geçti

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ocak-eylül dönemi ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada bulunan Sakarya, ülke dış satımına yüzde 2,33 katkı sağladı.

Kent, yılın 9 ayında otomotiv, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ile elektrik ve elektronik olmak üzere 25 sektörde 144 ülke ve 8 serbest bölgeye 4 milyar 61 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sakarya'nın ihracatının yüzde 85,22'sini gerçekleştiren otomotiv sektöründe, 3 milyar 461 milyon 55 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Otomotiv sektörünü, 130 milyon 469 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 70 milyon 452 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 61 milyon 888 bin dolarla çelik, 56 milyon 483 bin dolarla makine ve aksamları, 53 milyon 548 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör ise yüzde 1928'lük artış ve 2 milyon 773 bin dolarlık dış satımla deri ve mamulleri oldu.

En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 590 milyon 443 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 541 milyon 599 bin dolarla Polonya, 482 milyon 586 bin dolarla Birleşik Krallık, 450 milyon 340 bin dolarla İspanya ve 343 milyon 572 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'dan yılın 9 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle:

Ülke2025 (Bin dolar)
Fransa590.443
Polonya541.599
Birleşik Krallık482.586
İspanya450.340
Almanya343.572
İtalya266.849
Romanya144.830
Belçika139.040
Çekya94.567
Yunanistan80.240
