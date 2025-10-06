Dolar
41.69
Euro
48.71
Altın
3,936.54
ETH/USDT
4,562.00
BTC/USDT
123,669.00
BIST 100
10,913.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da iki bakanlık arasındaki “İş Birliği Protokolü İmza Töreni”ne katılıyor.
logo
Ekonomi

Başkentten 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan bu yılın 9 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara yükseldi.

Serhat Tutak  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Başkentten 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankara'dan yapılan ihracat da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 11 milyar 429 milyon 448 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 926 milyon 853 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde Almanya'nın en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde Almanya'ya 789 milyon 255 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 770 milyon 742 bin dolarla Birleşik Krallık, 760 milyon 571 bin dolarla Çin, 745 milyon 397 bin dolarla ABD ve 622 milyon 81 bin dolarla Slovakya takip etti.

Ankara'nın otomotiv ihracatı tam gaz

Başkentten bu yılın 9 ayında yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 1 milyar 254 milyon 416 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 239 milyon 223 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 138 milyon 997 bin dolarla "makine ve aksamları", 953 milyon 816 bin dolarla "elektrik ve elektronik" ile 915 milyon 568 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 662,7 ile "gemi ve yat hizmetleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 64,7 ile "mücevher", yüzde 36,9 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 20,4 ile "elektrik ve elektronik" sektörleri takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Başkentten 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Başkentten 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3,6 milyar doları aştı

Sofralık zeytin ihracatında rekor kırıldı

Tornacı olarak başladığı işte 4 fabrika kurup 350 kişilik istihdam sağladı

Tornacı olarak başladığı işte 4 fabrika kurup 350 kişilik istihdam sağladı
Ticaret Bakanı Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor

Ticaret Bakanı Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Fuarlar, ev ve mutfak eşyası alanındaki 26 milyar dolarlık ihracatta büyük rol oynadı

Fuarlar, ev ve mutfak eşyası alanındaki 26 milyar dolarlık ihracatta büyük rol oynadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet