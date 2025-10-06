Dolar
41.69
Euro
48.66
Altın
3,943.06
ETH/USDT
4,577.00
BTC/USDT
123,999.00
BIST 100
10,876.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde “11.⁠ ⁠Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Konya'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas var

Konya'da otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşıyor.

Melike Keskin  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Konya'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas var Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

Kazanın ardından Külcü'nün 2 yılı aşkın süredir görev yaptığı Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'ne, haftanın ilk günü bütün öğrenci ve öğretmenler siyah kıyafetler giyinerek geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrenciler, okulun zemin katında bir alana asılan Külcü'nün fotoğrafının yanındaki panoya, öğretmenleri için veda notları yazdı, çiçekler bıraktı.

"Böyle bir insanın bir daha dünyaya geleceğini zannetmiyorum"

Okul Müdürü Makbule Özlem Yıldırım, AA muhabirine, değerli bir öğretmenlerinin kaybından sonra okulda bir hafta siyah giyinerek yas tutma kararı aldıklarını söyledi.

Yıldırım, çok üzgün olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birebir ilgilenirdi. Çok iyi bir insandı. Böyle bir insanın bir daha dünyaya geleceğini zannetmiyorum. Okuldan 'cumaya yetişeceğim' diye çıkmıştı. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

"Öğrencileri her zaman destekliyor, dertleriyle ilgileniyordu"

Okul Müdür Yardımcısı Tuncay Albudak da Mevlüt Külcü'nün okulun değerli öğretmenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Külcü'yü öğrencilerinin de çok sevdiğini anlatan Albudak, "Kazayı duyunca şok olduk. Üzgünüz, alanında çok iyi bir kimyacımızdı. Öğrencileri her zaman destekliyor, dertleriyle ilgileniyordu. Öğrencilerine karşı çok sevecen yaklaşıyordu. Ülkemizin değerli öğretmenlerinden birini kaybettik. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Külcü'nün öğrencisi Feyza Alselen de öğretmenlerini böyle bir kaza nedeniyle kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ve sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Anlayışlı bir insandı. Sınıf öğretmenimizdi. Çok ani ve trajik bir ölüm oldu. Öğretmenimizin hiçbir suçu, hiçbir günahı yoktu." dedi.

Külcü'nün ailesine baş sağlığı dileyen öğrencisi Aleyna Kılıç da öğretmenlerinin insana çok değer veren biri olduğunu söyledi.

Her karşılaştığı öğrencisine selam verip, hal ve hatırını sorduğunu ifade eden Kılıç, "Her zaman yanımıza gelirdi. Bizim bir öğretmenimiz değil ağabeyimiz, babamız oldu. Cenaze töreninde yanındaydık hocamızın. Hepimiz için çok zor oldu." diye konuştu.

Öğrencisi Ceren Erbaş da Külcü'nün anısını yaşatacaklarının altını çizerek, "Şu an çok üzgünüz. Hiç beklenmedik bir olay olduğu için hepimiz şok yaşadık. Biz burada anısını yaşatacağız ama en kötüsü de eşi ve çocuklarına oldu. 2 çocuğu vardı. Yalnız kaldılar." ifadesini kullandı.

Olay

İ.A. (42) idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Kazada, Külcü hayatını kaybetmiş, yaralanan İ.A. hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı
tTHY'nin yeni pilotları mezun oldu
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 zanlıya tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

Benzer haberler

Gökhöyük'te tarih öncesi çağlara ait yerleşimin izleri gün yüzüne çıkarılıyor

Gökhöyük'te tarih öncesi çağlara ait yerleşimin izleri gün yüzüne çıkarılıyor

Konya'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin okulunda yas var

Hayatını karartan uyuşturucuyu bıraktı, yaşama yeniden bağlandı

Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi

TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi
Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet