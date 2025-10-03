Dolar
Gündem

Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Konya’nın Meram ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Savaş Güler  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Konya

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. (40) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan İ.A. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
