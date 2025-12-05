Dolar
42.51
Euro
49.58
Altın
4,224.68
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,992.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak

17 Aralık'ta "Huzur Vakti" temasıyla Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, dünyanın dört bir yanından gelenler aynı manevi atmosferi paylaşacak.

Serhat Çetinkaya  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Hoşgörüsü, felsefesi ve öğretileriyle benimsenen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anma törenlerindeki etkinlikler, mistik atmosferiyle farklı coğrafyalardan gelenleri de inancı ve kültürü fark etmeksizin etkiliyor.

Şebiarus programları, Mevlana'nın "gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır" sözünden ilhamla bu yıl belirlenen "Huzur Vakti" temasıyla pazar günü başlayıp 17 Aralık'ta sona erecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törenler, Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "Huzur Vakti" yürüyüşüyle başlayacak, ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında bir Mevlevi geleneği olan Gülbang duası okunacak.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Mesnevi sohbetiyle programın sürmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, törenler boyunca her akşam, Sultan 3. Selim'in Suzidilara makamında Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi, Taşbina Kültür Merkezi gibi mekanlarda yapılacak meşklere, panellere, sergilere, söyleşilere, atölye çalışmalarına, konserlere de katılabilecek.

Toplamda 60'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, AA muhabirine, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından bu anma törenlerinin 88'incisinin gerçekleştirileceğini belirterek 60'a yakın etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin müşterek düzenlediği programları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğünü anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Şebiarus törenlerimiz her ne kadar 17'sinde bitse de, tamamlandığı andan itibaren biz hiç durmadan bir sonraki senenin hazırlıklarına başlıyoruz. Hazırlıklar yıl boyu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, üniversiteler ve yerel STK'lerle işbirliği içerisinde tertip komiteleri oluşturuldu. Programlar ilmek ilmek, emek emek işlendi. Uluslararası bir program olduğu için ve Türkiye'yi dünyada temsil etmesinden dolayı çok hassas şekilde hazırlanıyoruz."

"Biletlerimiz yoğun ilgi ve talep görüyor"

Fidan, törenlere gelecek misafirleri, Hazreti Mevlana'nın dostluk ikliminde misafir etmekten büyük haz duyacaklarını belirtti.

Biletlerin, "biletinial.com" adlı internet sitesinden alınabildiğini aktaran Fidan, "Biletlerimiz o kadar yoğun ilgi ve talep görüyor ki satışa açılır açılmaz tükeniyor. Bununla ilgili ekstra kapasite olarak bizden yer temini konusunda yardımcı olmamızı istiyorlar. Bu konuda da elimizden geldiğince herkesi manevi huzurda ağırlamaktan onur duyacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Gücümüzün kaynağını her zaman güçlü aile ve güçlü kadınlardan aldık
Bakan Uraloğlu: Erzurum’u Karadeniz’e bağlayan hattı milletimizin hizmetine sunacağız
Muş'ta UMKE görevlileri, zorlu eğitimlerle çetin kış şartlarına hazırlanıyor
Öğrencilerin "umut mektupları" Gazzeli çocuklara ulaştırılacak
Bakan Memişoğlu: Yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız 2026 yılı sonunda filomuzda görev almaya başlayacak

Benzer haberler

Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak

Mevlana, farklı inanç ve kültürden insanları "Huzur Vakti" temasıyla buluşturacak

Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

229 kilometre hızla eşinin ölümüne neden olan sürücüye "caydırıcı ceza" istiyor

Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Konya'da çiftçiler kuraklığa karşı sumak üretimine özendiriliyor

Konya'da çiftçiler kuraklığa karşı sumak üretimine özendiriliyor
ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı

ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet