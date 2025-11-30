Konya'da çiftçiler kuraklığa karşı sumak üretimine özendiriliyor
Konya'da, kuraklığa dayanıklı ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimine yönlendirilen çiftçilere yüzde 75 hibeli sumak fidanı dağıtılıyor.
İklim değişikliğiyle birlikte mevsimsel sıcaklıklardaki artış ve yağışların azalmasıyla artık her mevsim etkili olan kuraklık nedeniyle kentte, çiftçilere suya daha az ihtiyaç duyan tarım ürünleri öneriliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin üretilmesi için çiftçilere sundukları destekleri her yıl çeşitlendirdiklerini söyledi.
Altay, ilçelerden kabul ettikleri başvuruları değerlendirerek çiftçilere iki yılda 12 bin 90 sumak fidesi dağıttıklarını kaydetti.
"Amacımız, birim alandan elde edilen geliri artırmak"
Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve üreticilerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten Altay, şöyle konuştu:
"Sumak, su kısıtlaması olan ve eğimli arazilerde yetiştirilebilen, üreticiye ciddi gelir sağlayan kıymetli bir tıbbi aromatik bitki. 2024'te 13 ilçemizde 5 bin 720 sumak fidanı desteklemesi yapmıştık. 2025 için ise bu miktarı 19 ilçemizde 6 bin 370 fidana çıkardık. Sumak fidanı için başvuruda bulunan üreticilerimize yüzde 75 destek sağlıyoruz. Amacımız, birim alandan elde edilen geliri artırmak ve çiftçimizin alternatif ürünlerle daha güçlü bir gelir yapısına kavuşmasını sağlamak."
Sumak bitkisinin kuraklığa dayanıklı yapısıyla bölge şartlarına son derece uygun olduğunu vurgulayan Altay, Konyalı üreticiye sağladıkları desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini kaydetti.