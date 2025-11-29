Dolar
ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerin girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunan Mars Projesi'nin üçüncüsü Konya'da başladı.

Savaş Güler  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı

Konya

Konya Bilim Merkezi'nde 7 ilden 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyerlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece Türkiye'de değil, 105 ülkeden misafir öğrencilerle bir imam hatip vizyonu gördüklerini söyledi.

İmam hatip okullarının kuruluşunda samimiyet, ihlas, mücadele ve vizyonerlik olduğunu anlatan Ceylan, "İmam hatipli gençler olarak 21. yüzyılı inşa ederken bu kavramlarla yola çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ilk yüzyılını inşa eden gençler bu okullardan çıktı. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın vizyoner mimarları da buradan çıkacak. Sizler bu proje içerisinde kendinizi keşfedecek çok farklı başlıkların içinde olacaksınız." dedi.

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek de ortaokul, lise ve üniversiteden başlayarak gençlere yönelik projeler düzenlediklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise sürekli gelişen ve değişen dünyada gençlerin kendi potansiyellerini tanıyarak hayata adım atmalarının onları daha mutlu geleceğe hazırlayacağını dile getirdi.

Uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla sürdürülen projede, İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas, Konya, Erzurum ve Gaziantep'ten yetenek testleriyle seçilen öğrenciler, yıl boyunca farklı etkinlikler ve tahlillerin yanında farklı illerde gençlerle buluşma fırsatı yakalıyor.

İstanbul'da 2023'te 60 gençle hayata geçirilen proje kapsamında online ve yüz yüze eğitimlerle girişimcilik alanındaki önemli isimler gençlere eğitim verdi.

Projeden bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrenci mezun oldu.

