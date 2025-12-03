Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,221.19
ETH/USDT
3,079.30
BTC/USDT
92,340.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

Konya'da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

Serhat Çetinkaya  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Konya'da ambulans rallisi düzenlendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı otoparkında düzenlenen, Karaman ve Aksaray'dan gelen ekiplerin de katıldığı, günlük hayatta karşılaşılan olayların senaryolaştırıldığı rallide, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi, ambulans ekipleri vakalara müdahale etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trafik kazası geçiren otobüsteki yaralıların sağlık durumu ve hastaneye sevk sırası belirlendi. Ambulans şoförleri, dubalarla oluşturulan engellerin bulunduğu parkuru en hızlı şekilde geçmeye çalıştı.

Bir başka parkurda ise ekipler, üzerinde plastik topların yüzdürüldüğü su dolu kapları, sedyeyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gazetecilere, ambulans rallisini 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan bir tatbikat niteliği de taşıdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Rallimiz 3 parkurdan oluştu. Birincisi, sağlık çalışanının yaralıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini belirlediği bir parkur. İkinci parkurumuz hasta taşıma parkuru. Vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar nasıl taşınacağı, ne gibi bir süreçten geçeceğiyle ilgili bir eğitim parkuru. Üçüncüsü de ambulansın olay yerine varış süresini ölçmek için yaptığımız bir parkur. Çevre illerden de arkadaşlarımız geldi. Önemli olan kazanmak değildi, bilgi paylaşımı ve eğitim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

229 kilometre hızla eşinin ölümüne neden olan sürücüye "caydırıcı ceza" istiyor

Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

Konya'da çiftçiler kuraklığa karşı sumak üretimine özendiriliyor

Konya'da çiftçiler kuraklığa karşı sumak üretimine özendiriliyor
ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı

ÖNDER Gençlik'in "Mars Projesi" Konya'da başladı
Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet