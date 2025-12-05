Dolar
42.53
Euro
49.60
Altın
4,218.53
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,992.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

Edirne'de paramedik olarak görev yapan 40 yaşındaki Meryem Koç, ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra karar verdiği mesleğinde 18 yıldır acil yardıma ihtiyacı olan hastalara el uzatıyor.

Hakan Mehmet Şahin  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Koç, AA muhabirine, 12 yaşındayken ablasını trafik kazasında kaybettikten sonra acil yardımın önemini daha iyi anlayarak bu alanda çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Paramedik olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Koç, nöbet sürelerinde bildirilen acil vakalara en hızlı şekilde gittiklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Koç, acil müdahalede bulundukları kişilerin hastaneye naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, insanların hayatına dokunabilmenin çok güzel duygu olduğunu vurguladı.

Zor bir görev yaptıklarını dile getiren Koç, "İnsanların en acılı zamanına denk geliyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz." dedi.

"İnsanların duygularını çok iyi anlıyorum"

Ablasını çocukken bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"O zaman ambulansa ulaşmak bu kadar kolay değildi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Sonrasında hep aklımda şu soru kaldı, acaba olay yerinde ilk müdahalesi yapılsaydı şu an hayatta olabilir miydi? Bu mesleğin gelişmesiyle kendimi bu mesleğin içinde buldum. İnsanlara bir can, bir el, hayata tutunma yolunda bir destek olmak adına bu mesleği seçtim. Trafik kazalarına her gittiğimde ablam aklıma geliyor, insanların duygularını çok iyi anlıyorum."

Koç, hayat kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bilerek çalıştıklarını belirtti.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Koç, "Bir insanın zor zamanında yanında olmak, ona destek olmak benim için çok önemli çünkü zor zamanlarda insanlar yanında bir destek arar. Biz 112 ailesi olarak her zaman insanların yanında olmaya devam edeceğiz. Meslek hayatımız boyunca da bunun önemini bilerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünü kutladı
Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda adliyeye sevkler sürüyor
Kars'taki merkezde 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edildi
TRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda kalmasına onay verilmesine tepki gösterdi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Türk ve Avrupalı araştırmacılar, hastalara yönelik kişiselleştirilmiş tedavileri birlikte geliştirecek

Aşırı kilo ve obeziteye karşı yeni tedaviler uluslararası işbirliğiyle geliştirilecek

Aşırı kilo ve obeziteye karşı yeni tedaviler uluslararası işbirliğiyle geliştirilecek
Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti

Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti
İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet