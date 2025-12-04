Dolar
Sağlık

İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi

İzmir'de 20 bölgeye, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları yerleştirildi.

Tezcan Ekizler  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Konak Atatürk Meydanı'na yerleştirilen şok cihazını tanıttı.

Cihazın ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar hayat kurtaracağını anlatan Kul, kent genelinde meydan, metro istasyonu, vapur iskelesi, otobüs aktarma merkezleri, büyük çarşılar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 bölgeye bunun konuşlandırıldığını söyledi.

Kul, 112 acil sağlık ekiplerinin vaka ulaşım süresinin 6 ila 8 dakika arasında değiştiğini belirterek, ani kalp durmalarında geçen her bir dakikanın hayatta kalma ihtimalini yüzde 7 ile 10 oranında etkilediğini ifade etti.

Bu nedenle müdahalenin hızlandırılmasının hayati gereklilik olduğunu vurgulayan Kul, "Hasta düştüğü an eğitim almış kişi gelecek, hastamızın kardiyak bir müdahaleden dolayı mı, yoksa başka bir sağlık sorunundan dolayı mı düştüğünü belirleyecek. Hayati bulgularına bakacak. Kalbinin durduğunu tespit ettikten sonra cihazı alacak. Zaten burada kullanım bilgileri de mevcut. Uygulamayı birebir yapacak." bilgisini verdi.

Kul, ilk yardım yönetmeliğine 5 yıl önce eklenen OED eğitimleri sayesinde bugüne kadar yaklaşık 70 bin İzmirliye eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saatlik sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve OED kullanım eğitimi alanlarca kullanılabilecek cihazlar, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar veriyor, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlamak için kalbe elektriksel şoku vermeyi sağlıyor.

