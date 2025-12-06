Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı -VTR-
logo
Gündem

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yakup Sağlam, Muzaffer Çağlıyaner  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Osmaniye

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'den Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Ankara'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ablasını trafik kazasında kaybeden paramedik, 18 yıldır hastaların yardımına koşuyor

Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı, 18 kişi yaralandı
Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor

Trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelen genç için tedavi umudu sürüyor
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet