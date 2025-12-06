Dolar
Gündem

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Digor ilçesinde bazı besiciler hayvanlarını kırağı ile kaplanan arazide otlattı.

Bu arada Dağpınar beldesinde de sis etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, araç camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerine battaniye ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Acısu ve Sarıkamış deresinin yüzeyi ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

