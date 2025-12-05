Dolar
42.52
Euro
49.65
Altın
4,225.59
ETH/USDT
3,169.60
BTC/USDT
92,313.00
BIST 100
10,932.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Cüneyt Çelik  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kentte gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu. Gölün donmayan bölümlerinde ise ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.

Göl kenarında işletmecilik yapan Arzu Daşdemir, AA muhabirine, "Kış turizminin önemli cazibe merkezlerinden Çıldır Gölü donmaya başladı, yavaş yavaş sezonu açmaya başlayacağız. Bir süre sonra atlı kızaklarımız da faaliyetlerine başlayacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 20 gözaltı
6. sondaj gemisi Karadeniz'de görev yapacak
İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 11 zanlı yakalandı
Eskişehir'de boş arazide şiddete uğradıkları değerlendirilen 8 kedi ölüsü bulundu

Benzer haberler

Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı

Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı

Bozayılar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yerini soğuk havaya bıraktı

İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

İstanbul'dan köyüne dönüp hayvancılığa başlayan kadın 3 yılda sürüsünü 4'e katladı
Kars ve Bolu'da kar etkili oldu

Kars ve Bolu'da kar etkili oldu
Hasadın tamamlandığı Kars Ovası'ndaki tarlalar "halı desenini" andırıyor

Hasadın tamamlandığı Kars Ovası'ndaki tarlalar "halı desenini" andırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet