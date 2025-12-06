Dolar
Gündem

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Mesut Karaduman  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, sert rüzgar estiğinde yosunların kıyıya biriktiğini söyledi.

Yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını vurguladı.

