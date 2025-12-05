Dolar
42.51
Euro
49.56
Altın
4,224.62
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”ne katılıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da “Araklı Adalet Sarayı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Tekirdağ'da 38 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Tekirdağ'da meslekte 38 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki öğretmen Cafer Akar için görev yaptığı okulda veda etkinliği düzenlendi.

Mesut Karaduman  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Tekirdağ'da 38 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulunda görev yapan teknoloji ve tasarım öğretmeni Cafer Akar için okul yönetimi ve öğrenciler sürpriz veda etkinliği yaptı.

Akar'ı, ders işlediği sırada bir meslektaşı okul bahçesine davet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Okul koridorundan dizilen öğrencilerinin alkışlarıyla bahçeye çıkan Akar'ı meslektaşları çiçeklerle karşıladı.

Öğrenciler de öğretmenleri için "Öğretmenim Güle Güle" yazısı açtı.

Akar, sürpriz vedanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Emekli olmanın mutluluğu ile burukluğunu aynı anda yaşadığını belirten Akar, "Bir öğretmen için en büyük gurur, öğrencisinin adım adım geliştiğini görmektir. Sizlerin başarılarını izlemek hayatımın en değerli ödülü oldu. Bu süreçte dayanışma içinde çalıştığım tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Siz değerli öğrencilerime de başarılar diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Dilek Baştürk Türksoy, Akar'a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini gördü
Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adalet Bakanı Tunç: 11. Yargı Paketi, 12 farklı kanunda değişiklik öngörüyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da 38 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Tekirdağ'da 38 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Tekirdağlı mimardan Karacakılavuz dokumasının dünyaya tanıtımına katkı

Tekirdağ'da yaşayan özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor

"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 137. yılında anılıyor

"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 137. yılında anılıyor
Down sendromlu sporcu, milli takıma girmek için azimle çalışıyor

Down sendromlu sporcu, milli takıma girmek için azimle çalışıyor
Emekli öğretmen bağlamayı hem çalıyor hem üretiyor

Emekli öğretmen bağlamayı hem çalıyor hem üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet