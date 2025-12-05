Tekirdağ'da 38 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda
Tekirdağ'da meslekte 38 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki öğretmen Cafer Akar için görev yaptığı okulda veda etkinliği düzenlendi.
Tekirdağ
Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulunda görev yapan teknoloji ve tasarım öğretmeni Cafer Akar için okul yönetimi ve öğrenciler sürpriz veda etkinliği yaptı.
Akar'ı, ders işlediği sırada bir meslektaşı okul bahçesine davet etti.
Okul koridorundan dizilen öğrencilerinin alkışlarıyla bahçeye çıkan Akar'ı meslektaşları çiçeklerle karşıladı.
Öğrenciler de öğretmenleri için "Öğretmenim Güle Güle" yazısı açtı.
Akar, sürpriz vedanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.
Emekli olmanın mutluluğu ile burukluğunu aynı anda yaşadığını belirten Akar, "Bir öğretmen için en büyük gurur, öğrencisinin adım adım geliştiğini görmektir. Sizlerin başarılarını izlemek hayatımın en değerli ödülü oldu. Bu süreçte dayanışma içinde çalıştığım tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Siz değerli öğrencilerime de başarılar diliyorum." dedi.
Okul Müdürü Dilek Baştürk Türksoy, Akar'a plaket takdim etti.