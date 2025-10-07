Dolar
41.69
Euro
48.66
Altın
3,977.11
ETH/USDT
4,705.30
BTC/USDT
123,762.00
BIST 100
10,776.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri vermesi halinde gerilimin yeni bir aşamasına geçileceğini söyledi.

Ali Cura  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

Moskova

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’ya Tomahawk füzelerinin verilmesi için karara varacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce bu yönde Moskova’nın pozisyonunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, füzelerin Kiev’e teslim edilmesinin Ukrayna ordusunun cephe hattındaki durumunu değiştirmeyeceğini, ancak yeni bir tırmanma döngüsü başlatacağını dile getirerek, bu füzelerle ilgili çeşitli nüansların olduğuna da dikkati çekti. Sözcü Peskov, “Fakat burada nükleer kapasiteye sahip olabilecek füzelerden bahsediliyor. Bu nedenle bu, gerçekten gerilimin yeni bir aşaması olur.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın füzelerin Kiev’e verilmesiyle ilgili net kararının beklenmesi gerektiğinin altını çizen Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde önce silahların teslim edildiğini sonra açıklama yapıldığını hatırlattı. Peskov, bu sefer nasıl olacağına bakacaklarını belirtti.

Rusya ve ABD arasında diplomatik kurumlar arasındaki diyaloğun durgunluğunu sürdürdüğünü kaydeden Peskov, “Maalesef şimdiye kadar ciddi bir adım atılmadı." dedi.

Sözcü Peskov, iki ülke liderleri arasındaki diyaloğun ise biraz farklı ve daha canlı olduğuna dikkati çekti.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın varlıklarına el koyma girişimleriyle ilgili olarak da açıklama yapan Peskov, "Haklarımızı yasal olarak savunacağız ve yasa dışı eylemleri gerçekleştirenleri yargılayacağız. Bu eylemleri başlatan, kararları alan vb. kişiler için de geçerlidir.” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutladığını ve farklı konuları da görüştüğünü anımsatan Peskov, bu görüşmenin “çok önemli” olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı
Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Bakan Işıkhan: Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır

Benzer haberler

Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor

Trump'ın yeni nitelikli göçmen politikası ABD'nin geleceğini nasıl etkileyecek?

Türkiye-ABD enerji ortaklığı nükleer ve doğal gaz anlaşmalarıyla derinleşiyor

Türkiye-ABD enerji ortaklığı nükleer ve doğal gaz anlaşmalarıyla derinleşiyor
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu

Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet