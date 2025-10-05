Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,527.20
BTC/USDT
123,101.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." dedi.

Dmitri Chirciu  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi

Moskova

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tomahawk'ın Ukrayna'ya verilmesi ihtimali

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
"6-7 Ekim olayları"nın üzerinden 11 yıl geçti

Benzer haberler

Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi

Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız görevlendirmesini geçici olarak durdurdu

Trump'ın ateşkes planı ve Gazze'nin geleceği: Hamas'ın planı ne?

Bitcoin, ABD'de hükümetin kapanmasının riskleri artırmasıyla rekor yeniledi

Bitcoin, ABD'de hükümetin kapanmasının riskleri artırmasıyla rekor yeniledi
Trump'tan "Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı" açıklaması

Trump'tan "Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı" açıklaması
ABD’de yaşayan Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla fon kuruldu

ABD’de yaşayan Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla fon kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet