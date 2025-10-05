Dolar
Dünya

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız görevlendirmesini geçici olarak durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planını geçici olarak engelledi.

Şilan Turp  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Şilan Turp  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025

Portland

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan dava kapsamında, federal güçlerin Portland'a konuşlandırılmasının Oregon'un egemenliğine zarar verebileceğine karar verdi.

Trump yönetiminin kente Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını geçici olarak durduran Immergut, Portland'daki protestoların küçük çaplı olduğunu belirterek, federal müdahalenin "olaylarla orantısız" olduğunu ifade etti.

Immergut, ABD'yi "anayasal hukukun hakim olduğu bir ülke" olarak değerlendirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın "federal tesislerin ve personeli korumak için yasal yetkisini kullandığını" savunarak, "Üst mahkemenin bizi haklı bulmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, yetkililer, Portland'daki protestoların yalnızca bir blokluk alanda ve genellikle onlarca kişinin katılımıyla gerçekleştiğini, ancak ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM), federal tesislerin ve personelin korunması için yaklaşık 200 Ulusal Muhafızın kentte görevlendirileceğine ilişkin dünkü açıklamasının ardından gösterilere katılımın arttığını kaydetti.

Chicago'ya da Ulusal Muhafız gönderme kararı

Trump, Portland'ın ardından Chicago'da da federal tesisleri ve personeli korumak amacıyla 300 Ulusal Muhafız konuşlandırılması kararını onayladı.

Abigail Jackson, kentte "yerel yöneticilerin kontrol altına alamadığı şiddetli ayaklanmaların" devam ettiğini öne sürerek, "Başkan Trump, ABD şehirlerini saran kanunsuzluğa göz yummayacaktır." ifadesini kullandı.

Trump'ın uzun süredir asker göndereceğini dile getirdiği Chicago'da birliklerin ne zaman ve hangi bölgelerde konuşlandırılacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

