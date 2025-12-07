Dolar
Dünya

ABD'de Demokratlardan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisine tepki

ABD'de bazı Demokrat siyasetçiler, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik stratejisinin, onun iş çıkarlarını ön planda tuttuğu ve ABD'nin yurt dışındaki itibarını zedelediği gerekçesiyle eleştirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
ABD'de Demokratlardan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisine tepki

Ankara

Trump'ın açıkladığı ulusal güvenlik stratejisi hem iç hem de dış siyasette tepki almayı sürdürüyor.

Demokrat Arizona Senatörü Mark Kelly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu stratejinin Trump ve ailesinin ticari çıkarlarını ön planda tuttuğunu ve müttefikleri göz ardı ettiğini kaydetti.

Kelly, "Uygulanması halinde bu strateji dünya çapında ABD'nin etkisini zayıflatacak ve ulusal güvenliğimizin altını kazacak." ifadesine yer verdi.

"Trump ailesi ve milyarder dostlarını zengin eden otokrat liderlere kucak açıyor"

Maryland Senatörü Chris Van Hollen, X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu stratejinin özgürlük ve insan hakları savunuculuğunu bir kenara bıraktığını belirterek, "Bunun yerine Avrupalı müttefiklerimize ders veriyor ve Trump ailesi ve milyarder dostlarını zengin eden otokrat liderlere kucak açıyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow da yaptığı yazılı açıklamada söz konusu stratejinin "ABD'nin dünyadaki duruşu için felaket" olacağı yorumunda bulundu.

Senatör Jeanne Shaheen ise stratejinin tezatlarla dolu olduğunu savundu.

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

