Dolar
42.57
Euro
49.58
Altın
4,202.25
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ve ABD donanmaları, 1 hafta sürecek askeri tatbikat başlattı

İsrail ordusu, ABD ve İsrail donanmalarının bir hafta sürecek ortak tatbikat başlattığını duyurdu.

Burak Dağ  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İsrail ve ABD donanmaları, 1 hafta sürecek askeri tatbikat başlattı

Quds

 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak" olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

İsrail ordusu, tatbikatın nerede gerçekleştirildiğini açıklamadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı

Benzer haberler

İsrail ve ABD donanmaları, 1 hafta sürecek askeri tatbikat başlattı

İsrail ve ABD donanmaları, 1 hafta sürecek askeri tatbikat başlattı

ABD'de Demokratlardan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisine tepki

İsrailli vekil Cassif: Mervan Bergusi’nin maruz kaldığı işkencenin durdurulması için her şeyi yapın

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Ukrayna, Rus saldırılarına karşı savunmasız bırakabilecek bir ateşkese zorlanıyor

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Ukrayna, Rus saldırılarına karşı savunmasız bırakabilecek bir ateşkese zorlanıyor
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa: Suriye’de federalizm ve siyasi ademimerkeziyet konusu tamamen bitmiştir

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa: Suriye’de federalizm ve siyasi ademimerkeziyet konusu tamamen bitmiştir
Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu

Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet