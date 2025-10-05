İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü
Filistin'e Destek Platformunca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek için düzenlenen yürüyüş başladı.
İstanbul
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan grup, Gazze'ye ilerleyen, 22 ülkeden 146 katılımcının yer aldığı 11 geminin bulunduğu filoyla dayanışma amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" çağrısıyla Eminönü'ne doğru yürüdü.
Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde slogan attı.
Grup, "Ben Gazze'deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?", "Yürü kardeşim ayağına Kudüs gücü gelsin", "Bir sabah gelecek kardan aydınlık", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Filistin'e Destek Platformunca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek için İstanbul'da yürüyüş düzenlendi pic.twitter.com/0MBKq8qAQO— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 5, 2025
Aralarında İnsan ve Medeniyet Hareketi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da bulunduğu birçok STK'nin üyelerinin de yer aldığı on birlerce katılımcı, "Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşü için Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganlarını attı.
Eminönü'nde bulunan Yeni Cami Meydanı'na gelen katılımcılar, Gazze'ye saldıran İsrail'i protesto etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright, Gazzeli aktivist Dr. Enver Atallah da katıldı.
"Yeryüzünde insanlık koalisyonunun kuruldu"
Burada konuşan HAK-İŞ Başkanı Arslan, tüm dünyada meydanların Gazze için dolduğunu belirterek, yeryüzünde insanlık koalisyonunun kurulduğunu söyledi.
Gelinen aşamada Filistin'in artık Müslüman ülkelerin davası olmaktan çıktığını dile getiren Arslan, "Filistin davası insanlık davasıdır. Gazze bir insanlık meselesidir bundan sonra. Filistin konusunda artık bütün dünyada ortak bir anlayış gerçekleşti. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.
Arslan, Küresel Sumud Filosu'nun tarihi bir adım atıp direnişi daha ileriye taşıyarak ablukayı kırdığını, Özgürlük Filosu'nun Gazzelilerle buluşacağına inandığını dile getiren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanıp hüküm giyip cezaevine gitmesini istiyoruz. Hükümetimizin, devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mücadelesini destekliyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Çünkü kan devam ediyor. Gözyaşı devam ediyor. Gazze özgürlüğe kavuşacak. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerden destek ve katkı istiyoruz. Başkasına havale etmeyin. Başkasına bakmayacağız. 'Biz varız' diyeceğiz."
"Bu savaş Hamas ile İsrail arasındaki bir savaş değildir"
Yürüyüşe katılan Gazzeli aktivist Dr. Enver Atallah ise Türkiye'nin her zaman Filistin'i desteklediğini kaydetti.
Atallah, "Bu savaş Hamas ile İsrail arasındaki bir savaş değildir. Bu savaş hak ile batıl savaşıdır. Bu mesele Müslümanların davasıdır. Bunun için biz Filistinliler olarak sadece Gazze'yi değil, Mescid-i Aksa'yı değil, ümmetin onurunu savunuyoruz. Bu anlamda bedel ödedik, ödemeye de hazırız." diye konuştu.
Siyonistlerin hedefinin büyük İsrail'i kurmak olduğunu dile getiren Ataallah, Gazzelilerin, İsrail'in bu hayaline engel olduğunu, bu nedenle de siyonistlerin Gazze'yi haritadan silmek istediğini, Müslümanların bir araya gelip buna karşı çıkması gerektiğini anlattı.
"Ablukayı kırana kadar Gazze'ye gitmeye devam edeceğiz"
Küresel Sumud Filosu'nda da yer alan ABD'li aktivist Wright da İsrail ablukasını kırmak için yola çıktıklarını söyledi.
Son 17 yılda ablukayı kırmak için tam 34 defa denizlere açıldıklarını vurgulayan Wright, "Sadece bu hafta Küresel Sumud Filosu 39 gemiyle tekrardan ablukayı kırmak için yola çıktı. Şimdi onlarca gemi yeniden yola çıktı ve ablukayı kırmak için Gazze'ye gidiyorlar. Siz bu gemileri çok iyi biliyorsunuz. Bunlardan birisi İstanbul'da zamanında durmuş olan vicdan gemisi ve bu filonun baş gemilerinden biri. Biz, ablukayı kırana kadar bu 10 gemi ve daha fazlasıyla da Gazze'ye gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben'in duasıyla devam eden programda İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği zulmü anlatan video gösterildi.
Öte yandan İHH'nin Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla başlattığı "Nöbetteyiz" oturma eylemi sürüyor.
Dün başlayan nöbetin perşembe gününe kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul'da motosikletlilerden "Gazze" için farkındalık sürüşü
Ümraniye Belediyesinin destekleriyle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen motosikletliler, "Özgür Filistin'in Yanındayız" adıyla düzenlenen eylem kapsamında Filistin ve Gazze için dua etti.
Katılımcılar, duanın ardından Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy halinde Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na hareket etti.
Diğer sürücülerin de korna çalarak destek verdiği eylemde bazı katılımcıların motosikletlerine, "Filistin'e sahip çıkmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli" yazılı kağıtlar yapıştırdığı görüldü.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Cenk, cihat, şehadet", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
Burada konuşan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, soykırımı lanetlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Bu vahşeti durdurmaya çocukların, gençlerin, yaşlıların dualarının üstün geleceğini ifade eden Özdemir, "Bir kez daha haykırıyoruz siyonist İsrail yönetimine. Haddini bil, zulümle abat olunmaz. Bu zulüm senin ayağına öyle bir dolanır ki, bir daha oradan çıkışı göremezsin." dedi.
Özdemir, Küresel Sumud Filosu'na da değinerek, şunları söyledi:
"Bugün onların kutlu mücadelelerinin Türkiye'de yankısı ve sahiplenişi gerçekleştiriliyor. Onlar dün Türkiye Cumhuriyeti'mizin devlet yetkilileri marifetiyle, Türkiye'ye diğer bazı milletlerin insanlarıyla birlikte getirildiler. Devletimizin yetkililerine teşekkür ediyoruz. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun sadece vatandaşlarımıza değil, onlarla birlikte bütün mazlumlara yıllardan beri elini uzatan bir devletimiz, Cumhurbaşkanı'mız var. Allah onlardan razı olsun."
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, bugünün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün 'Gazzelilere, Filistinlilere sahip çıkma günü.' diyerek İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın birçok köşesinde, mazlum kardeşlerimize, Filistinlilere, Gazzelilere sahip çıkma duygusu adeta semalarda çınlanıyor. Bugün Ümraniye Şehitler Meydanı'ndan 2 bini geçkin motorcu kardeşim 'Mazlum, mağdur Gazzeli din kardeşlerimizin yanındayız. Ey siyonist İsrail, haddini bil, kendine gel.' diyor. Bu ses çığ gibi yükseliyor. Siyonist, soykırımcı İsrail'in köşeye sıkıştığı bugünlerde biraz daha dozajı artıracağız, boykotu yükselteceğiz."
Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar da Gazzelilerin yanında olduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Filistin ve Gazze için dua edildi.
