logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İtalya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma ile Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi.

Barış Seçkin, Esra Taşkın  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
İtalya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma/Paris

İtalya'nın başkenti Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan Müslümanlar, önce Cuma namazını kıldı ve Filistin için dua etti.

Namazın ardından grup, Gazze'de devam eden İsrail soykırımının sona ermesi için yürüyüşe geçti.

"Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir döviz açan göstericiler, ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma sergiledi.

Sapienza Üniversitesi önüne kadar süren yürüyüş olaysız şekilde son buldu.

Paris

Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda toplanan eylemciler, Gazze Şeridi'nin yıllardır maruz kaldığı ablukanın kaldırılması talebinde bulundu.

Siyonizm karşıtı Yahudi vatandaşların da katıldığı gösteride, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik destek ifade edildi.

Gösteride, "(Büyük Felaket) Nekbe hala devam ediyor. Filistin galip gelecek" ve "Filolara destek. Gazze'deki ablukayı kıralım" yazılı afişler açılırken, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

"Gazze abluka altında olduğu müddetçe gelen tekneler olacak"

"Barış için Yahudi Fransız Birliği"nin (UJFP) üyesi Sarah Katz, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl Gazze Şeridi'nde yaşadığını söyledi.

Katz, yaklaşık 20 farklı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bu eylemin düzenlendiğine dikkati çekerek, "Bu, Gazze'de yaşananların kesinlikle dayanılmaz olduğuna dair bir farkındalık olduğu anlamına geliyor." dedi.

Gazze'de kadın ve erkek ayrımı yapılmadan insanların öldürüldüğünü ve her şeyin sistematik şekilde yıkıldığını belirten Katz, tüm bunlara son verilmesini istedi.

Katz, İsrail'in 2010'da Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, İsrail makamlarının bu saldırıyla Gazze'ye artık deniz yoluyla kimsenin gitmeye cesaret edemeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

"Dünya genelinde filolar o sırada şu kararı aldı: Gazze abluka altında olduğu müddetçe (bölgeye) gelen tekneler olacak." diyen Katz, Gazze'de kıtlığın "savaş silahı" olarak kullanılmasının affedilemez olduğunu vurguladı.

