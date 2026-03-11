Dolar
Kültür, Gazze’ye insani yardım

Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Le Trio Joubran, Gazze'de iftar verdi

İstanbul

Grup, Türkiye turnesindeki konserlerden elde edilen gelirle iftar sofraları kurdu.

İftar organizasyonunu ise DHD Prodüksiyon gerçekleştirdi. Organizasyona ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

