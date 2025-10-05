Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,535.80
BTC/USDT
122,921.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, çevredeki çeşmelerden su temin ediyor.

Zehra Tekeci Eser  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

"Suların bir an önce gelmesini istiyoruz"

Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Erdem, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1 haftadır su sorunu yaşandığını söyledi.

Su alabilmek için sık sık çeşmeye geldiğini anlatan Erdem, "Bir haftadır çeşme ve hazır su ile idare ediyoruz. Geniş bir aile olduğumuz için sürekli su temin ediyoruz. Aracımız ile çeşmeye gelip su dolduruyoruz, içeceğimiz suları ise hazır alıyoruz. Çeşmeden aldığımız suları temizlik, bulaşık, çamaşır için kullanıyoruz. Çok mağduruz. Suların bir an önce gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bugünden itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Benzer haberler

Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Ankara'daki barajların "ölü hacmi" su kesintilerini 6 ay ortadan kaldıracak

Ankara'daki barajların "ölü hacmi" su kesintilerini 6 ay ortadan kaldıracak
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere bugün su verilemeyecek

Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere bugün su verilemeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet