Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,538.60
BTC/USDT
123,152.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha modern hale getirilecek ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılacak İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumunu yeni hizmet binasına kavuşturacaklarını belirten Tunç, "Daha modern hale getireceğimiz ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatacağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu ana hizmet binasının 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 9 kat, Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri, Adli Tıp İhtisas Kurulları, 190 kişilik toplantı/konferans salonu ve toplam 697 araçlık otoparktan oluşacağını aktardı.

Proje kapsamında ana binanın yanında 2 bodrum ve zeminden oluşan 2 bin 487 metrekarelik teknik bina ile zemin ve 2 kattan oluşan her biri 1160 metrekare 2 prefabrik bina yer alacağını kaydeden Tunç, yapımına en kısa sürede başlanacak bu önemli projenin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
"6-7 Ekim olayları"nın üzerinden 11 yıl geçti

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz

Adalet Bakanı Tunç, Suudi Arabistan'ın Milli Gün resepsiyonunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet