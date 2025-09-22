Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica, Zeynep Yeşildal  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de Tele1 televizyonunda yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" isimli programda alt yazıda yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ifade üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu yayından sorumlu olduğu belirlenen kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

