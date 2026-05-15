Sarsılmaz'ın makineli tabancası ilk kez ABD polis envanterinde

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, bu gelişmeyle SAR 109T, ABD'de görev yapan bir polis departmanının envanterine giren ilk Türk makineli tabanca modeli olarak kayıtlara geçti. Şirket, bu adımla dünyanın en rekabetçi güvenlik ve savunma pazarlarından biri kabul edilen ABD'de önemli bir eşiği geride bıraktı.

Yaklaşık 150 yıllık üretim tecrübesiyle faaliyet gösteren şirketin geliştirdiği SAR 109T, 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi.

SAR 109T'ye ek olarak departman, SAR9 SOCOM Compact, SAR9 Full Size ve SAR9 Gen 3 Frontline serisini de test etmeye başladı. SAR9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi, trityum gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve artırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi.

Güney Florida'nın önemli merkezlerinden Doral, uluslararası ulaşım ağlarına yakınlığı ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle dikkati çekiyor. Bölgenin diplomatik, ticari ve yüksek profilli etkinliklere ev sahipliği yapan yapısı nedeniyle güvenlik kurumlarının hızlı müdahale ve operasyonel kapasitesi öne çıkıyor. Bu kapsamda Sarsılmaz ürünlerinin bölgede test edilmesi ve kullanıma alınması, şirketin ABD kolluk kuvvetleri pazarındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"Küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ürünlerimizin dünyanın en önemli pazarlarında kolluk kuvvetlerince tercih edilmesi yalnızca bir ticari başarı değil, güvenilirlik, kalite ve operasyonel performans anlayışımızın sahadaki güçlü karşılığıdır. Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alan son teknoloji çözümlerimizle, ABD başta olmak üzere küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Aliş, Doral Miami-Dade County Polis Departmanı'nın SAR 109T'yi görev envanterine dahil etmesi ve SAR9 Gen 3 Frontline serisini değerlendirme sürecine almasının, Sarsılmaz'ın uluslararası ölçekte kabul gören mühendislik kabiliyetini gösterdiğini belirtti.

Kolluk kuvvetleri için görev odaklı platform

SAR 109T, kompakt yapısına rağmen yüksek modülerlik sunan bir sistem olarak öne çıkıyor. AR ergonomisini 9 mm mühimmatın kontrol edilebilirliğiyle birleştiren platform, özellikle şehir içi operasyonlarda hızlı adaptasyon ve görev esnekliği sağlamayı hedefliyor.

Ani geri tepme sistemiyle çalışan, geri tepmesi optimize edilmiş tampon yapısına sahip sistem, 9,8 inç namlusu ve dört yüzeyli picatinny ray sistemi sayesinde farklı aksesuarlarla kullanılabiliyor. Optik uyumlu yapısı da farklı görev konfigürasyonlarına entegrasyon imkanı sunuyor.

Şirket, bu iş birliğiyle ABD'deki kolluk kuvvetleriyle ilişkilerini geliştirmeyi ve profesyonel kullanıcılar için geliştirilen ürünlerini uluslararası pazarlarda daha geniş bir kullanım alanına taşımayı hedefliyor.