BMGK'nin "tek taraflı" yapısını eleştiren İran Dışişleri Bakanı, bunun değiştirilmesi çağrısında bulundu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “tek taraflı yapısını” eleştirerek, “BMGK’nın düzenlenmesi bir tercih değil zorunluluktur.” dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günündeki konuşmasında, BMGK'nin yapısına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bazı uluslararası kuruluşların çok taraflı değil tek taraflı faaliyet yürüttüğünü dile getiren Erakçi, “Bugün dünya, derin bir güven bunalımındadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası düzen ve bu düzeni yürüten yapılar, 21. yüzyılın gerçeklerine cevap verebilecek durumda değildir. BMGK’nin düzenlenmesi bir tercih değil zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun, bazı uluslararası güçler tarafından “tek taraflı yaptırımların dayatılması” amacıyla kullanıldığını ve ülkelerin ulusal egemenliklerinin yok sayılmasını küresel yönetim manasında bir krizin göstergesi olduğunu belirten Erakçi, güç yerine adaletin esas alındığı, ulusal egemenliklere saygının temel ilke olduğu, insan haklarına saygı gösterildiği ve siyasi çeşitliliğin kabul edildiği yeni bir düzenin gerekliliğini vurguladı.

Ekonominin bir baskı aracı olarak kullanılmaması ve ülkelere “ekonomik terör” uygulanmaması için yeni mali mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Erakçi, BMGK’nin, ABD ve İsrail'in İran’ın altyapısına ve sivillere yönelik saldırıları karşısında "sessiz kaldığını" ifade etti.