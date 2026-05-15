Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Toto Gaziantep Bisiklet İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen yarışma, Galle Park'ta başladı.

Yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 361 sporcu katıldı.

Organizasyonda 19 yaş altı erkekler kategorisinde 48 sporcu ve 7 takım, 17 yaş altı erkeklerde 76 sporcu ve 13 takım, 17 yaş altı kızlarda 30 sporcu ve 6 takım, 15 yaş altı erkeklerde 74 sporcu ve 11 takım, 15 yaş altı kızlarda 35 sporcu ve 5 takım, 13 yaş altı erkeklerde 53 sporcu ve 7 takım, 13 yaş altı kızlarda 8 sporcu, 11 yaş altı erkeklerde 29 sporcu ve 3 takım, 11 yaş altı kızlarda ise 8 sporcu ve 1 takım yer alıyor.

Yarışma, 3 gün sürecek.