Boğaziçi Ventures ve KOCCA işbirliğiyle dijital oyun forumu düzenlendi

Güney Kore'nin yaratıcı içerik ve oyun sektörünü destekleyen resmi kurumu Kore Yaratıcı İçerik Ajansının (KOCCA) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, küresel oyun endüstrisinin geleceğini şekillendiren yapay zeka teknolojileri ve yeni nesil yatırım stratejileri masaya yatırıldı.

Forumda düzenlenen panellerde son dönemde küresel pazarda ivme yakalayan Türk mobil oyun sektörü ile yayıncılık ve teknoloji kültürüyle öne çıkan Güney Kore ekosistemi arasındaki köprülerin güçlendirilmesi hedeflenirken, ortak yatırım fırsatları ele alındı.

Etkinliğe, KOCCA Türkiye Genel Müdürü Young-sung Hwang, Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, Gaming in Türkiye CEO'su Ozan Aydemir, ESA Esports CEO'su Lale Ergin, Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı Proje Direktörü Ahmet Diler katıldı.

Öte yandan, etkinliğin Korece versiyonu KOCCA tarafından Güney Kore'de de yayınlanacak.

"İki taraflı bir işbirliğinde köprü vazifesindeyiz"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Ventures CEO'su Özistek, Türkiye'deki girişimlerin Asya ülkeleriyle gerçekleştirebileceği işbirliklerine odaklandıklarını ve Güney Kore'nin, bu noktada stratejik bir partner olduğunu belirtti.

Özistek, yeni yapay zeka fonu kapsamında Güney Kore'nin en önemli girişim hızlandırma merkeziyle ortaklık yaptıklarına değinerek, "Hem Güney Kore'den Türkiye'ye girişim ve yatırımcı getiriyoruz hem de aynı şekilde, Türkiye'den Güney Kore'ye götürüyoruz. İki taraflı bir işbirliğinde köprü vazifesindeyiz." dedi.

Dijital ekonominin yüzde 50'den fazlasının Asya pazarında gerçekleştiğini aktaran Özistek, iki coğrafya arasında yapay zeka, fintek, perakende teknolojileri ve oyun gibi alanlara odaklanan şirketler arasındaki ilişkilerin hızlandırılmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Özistek, KOCCA'nın Türkiye'deki yaratıcı içeriklerle aktif bir şekilde ilgilendiğini belirterek, Türkiye'nin son yıllarda özellikle mobil oyun tarafında dünyadaki lider ekosistemlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Türk ve Güney Koreli oyun şirketlerini buluşturmanın stratejik önemine değinen Özistek, şöyle devam etti:

"Türk oyun şirketlerini Güney Koreli paydaşlarıyla buluşturmak ve ortaklık kurmak, çok önemli. Bu, Türk oyunlarının Asya'da ya da Güney Kore oyunlarının Türkiye ve Orta Doğu gibi coğrafyalarda yayınlanması gibi çok seçenekli olabilir. Yaratıcı içerikten kastımız, sadece oyun değil. Bunun içerisinde K-pop, medya, film ve dizi işleri de var. Bunlar, hem Türkiye'nin hem de Güney Kore'nin çok güçlü olduğu alanlar. Bu işbirlikleri sayesinde, birçok kişinin ulaşmakta güçlük çektiği marka değerlerine şirketlerimiz ulaşabilir. Aynı zamanda, Güney Kore şirketleri de buradaki kaynaklara ulaşabilir."

Özistek, Türkiye ve Güney Kore arasındaki tarihsel dostluğa ve "kardeş ülke" bağına değinerek, iki ekosistemin birbirini destekleyerek küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelebileceğini de anlattı.

"Bilgi paylaşımı artmalı"

Gaming in Türkiye CEO'su Aydemir de Türkiye'nin oyun sektöründeki güncel durumu ve Güney Kore ile geliştirilen stratejik işbirliklerine değinerek, Türkiye'nin dijitalleşen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık 45-50 milyonunun dijital oyun oynadığını, yaklaşık yüzde 90'ının internete bağlandığını ve 65 milyon kişinin sosyal medyada vakit geçirdiğini kaydeden Aydemir, Türkiye'de bu alanlarda oluşan pazar hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını ve bu hacmin büyük bir kısmının mobil kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin aynı zamanda üreten bir ülke olduğuna işaret eden Aydemir, 1300'den fazla lokal oyun firmasının mobil, PC ve hibrit alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ve ekosistemin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Yurt dışındaki oyun firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Aydemir, KOCCA ile gerçekleştirilen etkinliğin Türk geliştiriciler için yaratacağı fırsatlara dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Kore hem teknoloji hem de üretim açısından oyun sektörünün merkezlerinden biri. Bence en güzel başlangıç, taraflar arasında bilgi paylaşımıyla olur. Sektörümüzde çok kaliteli ve büyük oyun firmaları var. Karşılıklı bilgi paylaşımı artarsa, ülkemizden globale açılacak firma sayısı da artacak. İki ülke arasında istihdam fırsatları da doğacak."

"İşbirliğini genişletmeyi hedefliyoruz"

KOCCA Türkiye Genel Müdürü Hwang da yayıncılık, oyun, müzik, animasyon ve moda gibi sektörleri desteklemek amacıyla Güney Kore yasaları kapsamında kurulmuş, kamu yararına faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir devlet kuruluşu olduklarını bildirdi.

Türkiye-Kore Oyun Forumu'nun, iki ülke oyun sektörlerinin mevcut durumu, geleceği ve ortak işbirliği fırsatlarının ele alındığı önemli bir platform olduğunu kaydeden Hwang, bu kapsamda Boğaziçi Ventures ve Gaming in Türkiye gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Çalışmaları kapsamında 2-4 Haziran'da "2026 Türkiye K-Content IP Biz Week" etkinliğini düzenleyeceklerini ifade eden Hwang, sözlerini şöyle tamamladı:

“Etkinliğe Güney Kore'den 16 içerik şirketi katılacak. Türkiye'den de çok sayıda içerik şirketinin yer almasını bekliyoruz. Bu organizasyonun, iki ülkenin içerik şirketleri için yeni işbirlikleri ve iş geliştirme fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Türkiye ile Güney Kore arasındaki içerik sektörü işbirliklerini ve kültürel alışverişi önümüzdeki dönemlerde daha da genişleterek, içerik endüstrisinin gelişmesine birlikte katkı sağlamayı hedefliyoruz.”