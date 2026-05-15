Yapay zekada algoritma tahakkümü uyarısı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı, Algoritmalara hakim olan yapılar uluslararası sistemi tahakküm altına alarak gerçeği ve hakikati karartma yönünde adımlar atabiliyor." dedi.

Akıllı, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR) Brüksel'de düzenlediği "Yapay Zeka İle İlgili Her Şey" adlı programdaki konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın artık uluslararası sistemde devletler adına stratejik bir kapasite haline dönüştüğünü belirten Akıllı, uluslararası sistemde algoritmaların devlet anlatılarının temel şekillendiricisi olduğuna işaret ederek, devletlerin dış politikalarının meşruiyetinin algoritmalar zemininde inşa edildiğini anlattı.

"Algoritmalara hakim olan yapılar uluslararası sistemi tahakküm altına alarak kendi menfaatlerine göre gerçeği ve hakikati karartma yönünde adımlar atabiliyor." diyen Akıllı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Kalkanı" girişiminin, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelerin de bu tahakkümden korunması adına büyük bir adım ve fırsat olduğunu anlattı.

Akıllı, Türkiye’nin uluslararası gündemi etkileme ve yönlendirme kapasitesine sahip büyük bir ülke olduğuna dikkati çekerek, söz konusu tahakkümden yalnızca Türkiye’nin değil, uluslararası sistemdeki bütün ülkelerin mustarip olduğunu ifade etti.

Kontrol eden kendi söylemlerini öne çıkarıyor

Özellikle sosyal medya mecralarında yapay zeka teknolojileri üzerindeki kontrolü elinde bulunduran ve tekel oluşturan birkaç ülkenin uluslararası sistemde kendi söylemlerini öne çıkardığına işaret eden Akıllı, dünya genelinde yaklaşık 6 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu, sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 80’inden fazlasının yapay zeka ile üretildiğini belirtti.

Akıllı, tekno-feodal yapı içerisinde hakikatin korunması ve gerçeğin göz önüne serilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin normatif girişimciliğiyle inşa edilen Yapay Zeka Kalkanı adımının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Akıllı, bunun uluslararası sistemde adaletin sağlanması, hakkın, hukukun ve hakikatin korunması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Akıllı, Türkiye’nin her zaman uluslararası hukukun, diplomasinin ve diyaloğun tarafı olduğunu hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geliştirilen Yapay Zeka Kalkanı projesi de hakikatin savunulmasına, dünya insanlarının doğru bilgiye ulaşmasına ve kendi seslerini uluslararası kamuoyuna doğru şekilde duyurabilmesine büyük önem atfetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.