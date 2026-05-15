Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan Kongre Merkezi'ne gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Türkistan'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde yapılan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.