Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık teknolojisi ve sanayisinde de sayılı ülkeler arasına girecek Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İnşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisi ve sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Niğde'de Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

Daha sonra Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katılan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Niğde'nin AK Parti iktidarıyla 45 sağlık tesisine kavuştuğunu söyledi.

Memişoğlu, bir eğitim ve araştırma hastanesi ile bir fizik tedavi hastanesi olmak üzere 7 hastane bulunan kentin sağlık alanında başarılı çalışmalar yapılan bir şehir olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 25 yılda sağlıkta güzel bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Memişoğlu, Türkiye'nin 271 bin hasta yatağı bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin toplam 275 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 138 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1154 genel hastanesiyle dünyada sağlık hizmetlerini en iyi sunun ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi esasında müthiş bir eser. Burada ameliyatından implantına her türlü tedaviyi verebiliyoruz. 53 bin diş hekimimizle Türkiye genelinde diş tedavilerini en iyi şekilde yapabiliyoruz. Bugün diş tedavilerinin yanında dişlerimizi erken safhada korumamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Özellikle gençlere ve çocuklara söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli dediği gibi dişlerimizi korumamız için de sağlıklı hayat merkezlerimizde diş ünitlerimiz var. Bu diş ünitlerimizde çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için koruyucu diş hekimliği hizmeti sunuyoruz. Niğde'de 2, Bor'da da bir sağlıklı hayat merkezimiz var ve diş ünitlerinde ücretsiz ilk müdahaleleri yapılabilecek ve buralara gönderilebilecek bir sistemimiz bulunuyor. Buradaki diş tedavisinin sonrasında kontrolünün de orada yapabilecek imkanlarımız olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak yok, çalışmaya, yola devam" sözünü hatırlatarak, Niğde'de 400 yataklı hastaneyi hizmete sunduklarını belirtti.

Hastanenin daha kapsamlı, daha iyi çalışabilmesi için de değerlendirmeler yapacaklarını anlatan Memişoğlu, "Yeni hastane olduğu için geçici kabul yapıldı, kesin kabul henüz yapılmadı. Birkaç eksiğimiz var, onları da konuşacağız. Özellikle asansörleri ve ameliyathaneleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bunun haricinde size iyi bir müjde de vermek istiyorum. Bor'daki Fizik Tedavi Hastanesi'nin projesini yapıyoruz. Sene sonunda onu bitirip Allah'ım nasip ederse de ihalesini en geç 2027'nin ilk çeyreğinde yapıp onu da kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık"

Memişoğlu, eser siyaseti yaptıklarını, gece gündüz demeden millet adına çalıştıklarını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinin her gün 3 milyon insana dokunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"1,5 milyon sağlık çalışanıyla beraber 3 milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Sadece Türkiye'ye değil, etrafımıza hizmet veriyoruz ama bu bize yetmez. Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknolojiler ve bilgiler üreteceğiz. Sadece sağlık hizmetlerinde değil, bilgisiyle, teknolojisiyle, üretim kapasitesiyle Türkiye bugün bu yola girmiş durumda. Bilim insanıyla, üniversiteleriyle hep beraber inşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisi ve sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Solunum cihazı ve akciğer kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90'ı yerli. İnşallah birkaç hafta içinde Bilkent Hastanesi'ndeki ilk hastamızın ameliyatını yapacağız. Bundan bir hafta, 10 gün evvel Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Yani 2 sene sonra Türkiye kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurdurmuş olacağız."

"Esenlik Mevzuatı" çalışmaları sürüyor

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin kanser, uç, CAR-T hücre ve moleküler tedavileri yapan sayılı ülkeler arasında olduğuna işaret etti.

Bunun yanında "Esenlik Mevzuatı"nı çıkartacaklarını söyleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı kalmak için özel ve kamu sektörü ile üniversitelerin olacağı, sağlıklı insanların sağlıklı yaşama devam etmeleri için sağlık hizmeti sunacak bir mevzuatın çalışmasını inşallah çok kısa zamanda uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşına değil, yurt dışından gelen sağlıklı turistler ve yabancılar için de hizmet kapasitesi oluşturulacak bir alan. Bunu da en kısa zamanda inşallah sağlık hizmeti olarak milletimize sunacağız. Böyle güzel bir eseri meydana çıkaran mühendisinden işçisine, müteahhidinden yöneticisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Sağlık hizmetleri bugün Türkiye'nin yüz akından biri. Toplum olarak da beklentilerimiz var. Özellikle hastalanmadan da gelmenizi istiyoruz. Hastalanmadan bedenimize bakmamız gerekiyor. Bugün kilo, sigara ve tütün bağımlılığı ile hareketsizlik sorunumuz var. Bunları vatandaşlarımızla beraber çözeceğiz."

Sağlık hayat merkezlerinin vatandaşa ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Memişoğlu, "Fizyoterapistinden diyetisyenine, psikoloğundan çocuk gelişimcisine kadar herkes sizleri bekliyor. Sigarayı bırakmak istiyorsanız sigara bırakma polikliniklerimizden veya 171 çağrı hattımızdan, eğer madde bağımlılığıyla ilgili sorun varsa 191 madde bağımlılığı hattını arayarak sağlık hizmetini alabilirsiniz. Biz Sağlık Bakanlığıyız. Onun için sizlerin hasta olmasından çok hasta olmadan bizimle temasa geçip sağlıklı insanlar ve toplum olarak yaşamanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışı yapıldı.



