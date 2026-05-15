Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail'in NYT gazetesine yönelik gözdağı girişimini kınadı

RSF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İsrail hükümeti, İsrailli askerlerin Filistinli tutuklulara karşı işlediği cinsel istismarlarla ilgili makalesi nedeniyle The New York Times'a iftira davası açacağını duyurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, RSF'nin İsrail hükümetinin NYT gazetesine yönelik bu gözdağı girişimini kınadığı belirtildi.

NYT muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne serdi.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan NYT gazetesinin araştırma haberine karşı NYT'ye dava açacaklarını bildirmişti.